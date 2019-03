Dresden

Jörg Kubiessa wird neuer Leiter der Polizeidirektion Dresden. Das hat das Sächsische Innenministerium am Dienstag bekannt gegeben. Der 54–Jährige tritt damit die Nachfolge von Horst Kretzschmar an. Kretzschmar war im vergangenen Jahr ins Innenministerium gewechselt und hat seit dem 1. Januar die Position des Landespolizeipräsidenten in Sachsen inne.

Jörg Kubiessa Quelle: SMI Sachsen

Der 54-jährige Kubiessa war seit 2013 Leiter des Führungsstabs bei der Polizeidirektion Chemnitz. Zuvor war er unter anderem als Leiter des Lagezentrums im Innenministerium sowie als Leiter des Polizeireviers Zwickau tätig. Seine feierliche Amtseinführung wird am 15. März im Stadtmuseum Dresden stattfinden.

„Mit Jörg Kubiessa tritt ein einsatzerfahrener Polizist an das Steuer der Polizeidirektion in der Landeshauptstadt. Ich bin mir sicher, dass er die dortigen Aufgaben und die anstehenden Herausforderungen mit Gespür und Scharfsinn angehen beziehungsweise lösen wird“, sagt Innenminister Roland Wöller ( CDU).

In der Polizeidirektion Dresden sind derzeit rund 2500 Bedienstete und Beamte beschäftigt. Die Behörde ist mit ihren 26 Polizeirevieren und Polizeistandorten für die Landeshauptstadt Dresden, aber auch für die Landkreise Meißen sowie Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zuständig. Auf dem Territorium leben aktuell etwas mehr als eine Million Menschen.

Von DNN