Das Landeskriminalamt Sachsen hat am Freitag erneut die Wohnung des Ex-Justizvollzugsbeamten Daniel Zabel durchsucht. Nach dem Mord an einem Deutsch-Kubaner in Chemnitz hatte sich Zabel am Donnerstag dazu bekannt, den Haftbefehl gegen die beiden Tatverdächtigen fotografiert und weitergegeben zu haben.