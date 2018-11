Dresden

Am Montagabend sicherte die Dresdner Polizei erneut mehrere Versammlungen in der Innenstadt ab. Diese verliefen friedlich. Dennoch kam es zu zwei Vorfällen. Gegen 19 Uhr kletterte ein 31-jähriger Jordanier auf das König-Johann-Denkmal am Theaterplatz und warf ein Mobiltelefon sowie ein Feuerzeug in Richtung der Pegida-Kundgebung. Anschließend stieß er einem 46-jährigen Ordner der Versammlung gegen die Brust. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Vor dem Zwinger formierte sich zudem gegen 19.40 Uhr eine spontane Gegenversammlung, an der etwa sechs Personen teilnahmen. Einsatzbeamte drängten die Gruppe aus dem Bereich ab. In diesem Zusammenhang zeigte ein 25-jähriger Teilnehmer der Gegenveranstaltung eine Körperverletzung sowie eine Sachbeschädigung an. Eine weitere Teilnehmerin (46) stürzte.

Die geschädigten Personen werfen den Einsatzbeamten außerdem vor, sich auf Nachfrage nicht ausgewiesen zu haben. Zudem seien die getroffenen Maßnahmen der Beamten von diesen nur unzureichend kommuniziert worden. Wie der Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, Thomas Geithner, mitteilte, werde man diesem Vorwurf nachgehen und den Vorfall mit den betroffenen Beamten auswerten. Im Sinne der Gewährleistung der Versammlungs- und Pressefreiheit nehme man die Anschuldigungen sehr ernst.

