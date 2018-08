Dresden

In Pieschen hat am Mittwochabend ein 66-Jähriger mit einem Messer erst seine elf Jahre jüngere Lebenspartnerin und anschließend sich selbst schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, steht der Mann im Verdacht, in der gemeinsamen Wohnung an der Leisniger Straße gegen 19 Uhr zunächst die 55-Jährige mit einem Messer attackiert zu haben. Danach sei die Frau aus der Wohnung geflüchtet. Eine Nachbarin habe sie schwer verletzt vor dem Haus gefunden. Rettungskräfte brachten sie umgehend in eine Klinik.

Der 66-Jährige war unterdessen in der Wohnung geblieben. Dort fanden ihn wenig später die alarmierten Polizisten – auch er wies schwere Verletzungen auf. Offenbar hatte er sich selbst erhebliche Stichverletzungen zugefügt. Der Mann wurde ebenfalls zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.

Von seko