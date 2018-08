Dresden

Auf sechs Pferdesättel hatten es Diebe in der Nacht zum Sonntag abgesehen. Die Täter brachen dafür die Tür eines Bauwagens auf, der auf einer Pferdekoppel am Plantagenweg in Niederpoyritz abgestellt war. Den Wert des Diebesgutes gibt die Polizei mit rund 8000 Euro an. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen noch keine Angaben vor.

Von DNN