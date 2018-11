Dresden

Prozessoren und Arbeitsspeicher im Wert von rund 1000 Euro haben Diebe aus der Grundschule an der Fröbelstraße entwendet. In der Zeit zwischen Montag 9 Uhr und Dienstag 16.45 Uhr bauten die Täter die Teile aus sechs Rechnern im Serverraum aus. Wie die Unbekannten in den Technikraum gelangten, sei bislang nicht bekannt, so die Polizei. Ein Sachschaden sei augenscheinlich nicht entstanden.

Von ttr