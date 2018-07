Dresden

Diebe haben eine rot-gelb lackierte MZ ETZ 150 aus einer Garage in der Wilsdruffer Vorstadt gestohlen. Der Besitzer bemerkte den Verlust, als er am Sonntagabend seine Garage an der Papiermühlengasse öffnete, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Wert der fast 30 Jahre alten Maschine wird mit etwa 1200 Euro angegeben.

Von uh