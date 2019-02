Dresden

Am Mittwochabend gegen 21 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Paul-Breyer-Straße in Dresden-Gompitz eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hebelten die Täter die Terrassentür auf und suchten in den Räumen nach Wertgegenständen. Die Diebe stahlen Schmuck und Münzen im Wert von etwa 800 Euro. Der entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt.

Von lp