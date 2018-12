Löbtau

Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Lebensmittelgeschäft an der Kesselsdorfer Straße eingebrochen. Dabei wurde die Zugangstür des Ladens aufgehebelt und die Täter stahlen eine bislang unbestimmte Menge an Milch und Käse. Der dabei entstandene Sachschaden wird mit rund 500 Euro angegeben.

Von heh