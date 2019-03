Dresden

Einbrecher waren in der Nacht zu Donnerstag in einem Bürogebäude an der Könneritzstraße auf Beutetour. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Art und Weise in das Haus und brachen in der fünften Etage die Türen zu Firmenbüros auf. An vier weiteren Türen scheiterten sie. Einem ersten Überblick nach stahlen die Diebe Computertechnik und Geld. Wie hoch der Schaden ist, den sie bei ihrem Raubzug angerichtet haben, ist noch nicht bekannt.

Von DNN