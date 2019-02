Ein Hyundai-Kleinbus ist am Mittwochmorgen an der Stübelallee in Dresden mit einer Straßenbahn kollidiert, der Wagen wurde noch mehrere Meter mitgeschleift. Die Fahrerin wurde dabei aus ihrem Kleinbus geschleudert und verstarb noch am Unfallort. Drei Personen mussten verletzt in Krankenhäuser transportiert werden.