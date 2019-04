Dresden

In der Nacht zum Donnerstag sind Diebe in ein Bürogebäude an der Dresdner Straße eingebrochen. Nachdem die Täter die Zugangstür aufhebelten, durchsuchten sie die Büroräume. Dabei erbeuteten sie eine Geldkassette mit circa 350 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.

Von heh