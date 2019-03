Dresden-Strehlen

Am vergangenem Wochenende sind Diebe in einen Rohbau an der Straße Altstrehlen eingebrochen, um mehrere Werkzeuge und Kupferkabel zu stehlen. Die Diebe brachen dabei mehrere Türen des Gebäudes auf. Aus einem Lagerraum entwendeten sie ihr Diebesgut, zu dem noch kein bezifferter Wert vorliegt, wie die Polizei mitteilte. Angaben zum Sachschaden liegen ebenfalls nicht vor.

Von heh