Dresden

Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch auf ein umzäuntes Firmengelände an der Zwickauer Straße gelangt und in die dortige Lagerhalle eingebrochen. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein, um in das Innere des Gebäudes zu gelangen. Erbeuten konnten sie Werkzeuge und Arbeitsgeräte im Wert von etwa 3000 Euro.

Der Sachschaden beträgt rund 50 Euro.

Von PS