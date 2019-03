Dresden

In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in ein Fitnessstudio am Julie-Salinger-Weg in der Äußeren Neustadt eingebrochen. Die Diebe stahlen drei iPads, einen Laptop und Bargeld. Wie die Täter in das Studio gelangten, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Nach Angaben der Polizei beträgt der entstandene Schaden rund 1.600 Euro.

Von lp