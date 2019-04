Dresden

Am Samstagabend ließ sich ein zunächst unbekannter Täter in einem Supermarkt in der Pillnitzer Straße einschließen.

Alarmanlage entlarvte den Täter

Gegen 22 Uhr bewegte er sich im Laden und löste dabei eine Alarmanlage aus. Als die Verantwortliche mit ihrem 39-jährigen Partner vor Ort erschien, kam ihnen der Täter schon entgegen. Er hatte ein Päckchen Kaffee, eine Flasche Bier, einen Schlüssel und einen Mitarbeiterschal entwendet.

Die Aufseher wollten den Dieb festhalten, bis die Polizei eintrifft. Das wollte der Täter jedoch nicht und warf dem Mann die Bierflasche ins Gesicht und flüchtete. Dieser erlitt dadurch einen Kiefernbruch sowie Schnittverletzungen im Gesicht. Er wurde stationär in ein Krankenhaus eingeliefert.

Täter stellt sich

Gegen 23.50 Uhr erschien der Täter, ein 31-jähriger Deutscher, während der polizeilichen Anzeigenaufnahme am Tatort und stellte sich. Das Diebesgut übergab er. Der Täter stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Von RND/lin