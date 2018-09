Dresden

In der Nacht zum Sonntag ist ein unbekannter Mann in eine Erdgeschosswohnung an der Förstereistraße eingebrochen. Zugang verschaffte der Täter sich durch ein Fenster. Er durchsuchte zu Beginn ein Zimmer und stahl eine Spiegelreflexkamera und ein Notebook. Als er sich in ein weiteres Zimmer begeben wollte, weckte er den Bewohner und flüchtete.

Zum Wert des Diebesguts und zum verursachten Sachschaden liegen noch keine Angaben vor.

Von mb