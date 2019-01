Dresden

Am frühen Sonntagmorgen ist ein 29-Jähriger in der Radeberger Vorstadt auf der Judeichstraße von einem Unbekannten ausgeraubt worden. Der Dieb fragte den Mann zunächst höflich nach etwas Kleingeld, bevor er ihn mit Gewalt zu Boden drückte und ihm die Gürteltasche entriss. Dabei wurde der Beraubte leicht verletzt. Nach Angaben der Polizei befanden sich in der Tasche unter anderem mehrere hundert Euro und eine EC-Karte.

Von lp