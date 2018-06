Dresden

Ein 65 000 Euro teurer „BMW 530 xDrive“ ist am in der Nacht zu Montag von der Warthaer Straße in Dresden-Omsewitz verschwunden. Polizisten sahen das im März 2016 zugelassene Auto wenig später beim Überqueren der polnischen Grenze. „Es entfernte sich in der Folge auf polnischem Staatsgebiet in unbekannte Richtung“, teilte die Polizei am Montag mit.

Von uh