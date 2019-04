Dresden

Eine 77-Jährige ist am Freitagabend auf dem Nachhauseweg beraubt worden. Die Seniorin war nach Polizeiangaben an der Blasewitzer Straße unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann plötzlich die Handtasche entreißen wollte. Die Frau konnte die Tasche zunächst festhalten, stürzte dabei aber. So gelang es dem Täter, mit seiner Beute zu flüchten.

Die 77-Jährige blieb unverletzt. In der Handtasche befanden sich neben 40 Euro auch ein Handy, diverse Dokumente und persönliche Dinge der Seniorin.

Von DNN