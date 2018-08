Dresden

Ein 19-Jähriger hat in Dresden nach dem Diebstahl einer Schnapsflasche einem Ladendetektiv in den Arm gebissen. Der 51-Jährige habe den 19-Jährigen beim Verlassen des Lebensmittelmarktes in der Antonstraße angesprochen, als dieser wegrannte, teilte ein Sprecher der Polizei am Dienstag mit. Der 19-Jährige warf demnach auf seiner Flucht am Montagabend zunächst mit einer Flasche nach dem Detektiv. Passanten seien dem 51-Jährigen zu Hilfe gekommen und hätten gemeinsam mit ihm versucht, den 19-Jährigen festzuhalten. Bei dem Gerangel biss der mutmaßliche Dieb dem Mann in den Arm und schlug ihm die Brille vom Kopf. Der Detektiv wurde leicht verletzt.

dpa