Dresden

„Alle raus“ hieß es am Montag kurz nach Mittag für alle Weihnachtsshopper in der Dresdner Centrum Galerie. Wieder einmal musste das Einkaufszentrum evakuiert werden. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an.

Einsatzkräfte der Feuerwehr stehen neben der Centrum Galerie. Quelle: fkä

Doch der Spuk war zum Glück für alle, die auf den letzten Drücker noch ein Geschenk suchten oder ihr Auto auf dem Dach geparkt hatten, nach kurzer Zeit vorbei. Die Türen zum Shopping-Paradies sind bereits wieder geöffnet.

Von fkä