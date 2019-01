Dresden

Auf der Strehlener Ecke Franklinstraße sind am Montagvormittag ein Bus der Dresdner Verkehrsbetriebe und ein VW Up kollidiert. Nach ersten Informationen gibt es mehrere Verletzte, darunter den Fahrer des Pkw. Dieser hatte den in Richtung Hauptbahnhof fahrenden Bus vermutlich übersehen.

Derzeit ist die Strehlener Straße in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei bittet Ortskundige, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Die Buslinie 66 wird ebenfalls umgeleitet.

