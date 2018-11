Dresden

Die Polizei hat am Samstagnachmittag drei mutmaßliche Buntmetalldiebe in einem leerstehenden Haus an der Grunaer Straße geschnappt. Ein Zeuge hatte zuvor ein aufgebrochenes Sicherungsgitter bemerkt. Die Polizei kontrollierte das ungenutzte Mehrfamilienhaus und stellte zwei 38 und 42 Jahre alte Männer und eine 41-jährige Frau, die gerade im Begriff waren, Buntmetall zu stehlen. Angaben zum entstandenen Schaden machte die Polizei nicht.

Von fkä