Dresden

Bislang unbekannte Täter sind in ein Büro an der Altenberger Straße in Blasewitz eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Einbruch am Montagmorgen festgestellt. Die Unbekannten hebelten eine Zugangstür auf und durchsuchten die Räume. Angaben über Diebesgut liegen bisher noch nicht vor. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.

