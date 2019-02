Dresden

Das Feuer, das in der Nacht zum Sonntag einen Mobilfunkmast am Haltepunkt Trachau schwer beschädigte, wurde wahrscheinlich gelegt. Brandursachenermittler nahmen den Tatort am Montag in Augenschein. „Die Kriminalisten gehen von Brandstiftung aus. Die Ermittlungen hat das LKA Sachsen übernommen“, teilte Polizeisprecher Marko Laske mit.

Das Feuer war gegen 4.45 Uhr ausgebrochen. Während der Löscharbeiten, die erst beginnen konnten, als die Deutsche Bahn die nahe Fahrleitung mit 15.000 Volt stromlos geschaltet hatte, war die Bahnstrecke gesperrt.

Von plu