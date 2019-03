Dresden

Am frühen Sonntagnachmittag ist es auf der Frankenstraße zu einem Brand gekommen. Bei Ankunft der Feuerwehr standen die Mülltonnen in Flammen und Brandgase drangen in ein angekipptes Fenster in der ersten Etage eines Hauses ein. Ein Trupp löschte unter schwerem Atemschutz und mit einem C-Rohr den Brand, während ein weiterer Trupp sich ausrüstete, um eventuell im Haus befindliche Personen zu retten. Zu diesem Zeitpunkt trafen die Hauseigentümer ein und versicherten, dass sich keine weiteren Personen im Haus befinden.

Nach erfolgreicher Brandbekämpfung wurde das gesamte Gebäude mit einem Elektrolüfter zwangsbelüftet und Messungen durch den Zugführer Umweltschutz in allen Etagen durchgeführt. Nach Angaben der Feuerwehr entstand durch den Brand ein erheblicher Schaden an der Hausfassade sowie an einem in der Einfahrt parkendem Pkw.

Von lp