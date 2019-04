Dresden

Ein Imbissstand an der Marienberger Straße ist in der Nacht zum Mittwoch ins Visier von Einbrechern geraten. Die bislang unbekannten Täter hebelten das Verkaufsfenster auf und verschafften sich so Zugang ins Innere. Sie stahlen fünf Packungen Bratwürste und etwas Kleingeld. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit etwas mehr als 100 Euro.

Von PS