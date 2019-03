Dresden

In Leuben setzten Unbekannte am Samstag gegen 13.30 Uhr einen Holzverschlag im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Mockethaler Straße in Brand. Die herbeigerufene Feuerwehr löschte das Feuer jedoch rechtzeitig, bevor die Flammen größere Schäden im Haus anrichten oder Personen verletzen konnten. Eine Kellerbox fing dennoch Feuer und sorgte für Ruß an den Wänden.

Von awo