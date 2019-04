Dresden

In einem leerstehenden Bürogebäude an der Karlsruher Straße ist am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr gegen 14.15 UHr eintraf, brannte es in der zweiten Etage lichterloh, die Flammen schlugen aus den Fenstern. Die Kameraden konnten den Brand mit Wasser und Schaum aus mehreren Strahlrohren löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Karlsruher Straße war bis gegen 17 Uhr gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von DNN