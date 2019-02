Dresden

Am Donnerstagabend ist es in einer Gartenlaube an der Wilhelm-Weitling-Straße zu einem Brand gekommen. Grund dafür war vermutlich ein technischer Defekt an einer Drechselbank, die bei Drechselarbeiten in Brand geriet. Das Feuer breitete sich rasch in der Laube und einem Holz-Anbau aus. Der Besitzer konnte sich unverletzt ins Freie begeben.

Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den verwinkelten Bau mit Wasser und Schaum löschen. Im Anschluss erfolgte die Restablöschung. Dazu mussten verschiedene Verkleidungen und Dämmstoffe entfernt werden. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Löscherfolg kontrolliert. Im Einsatz waren die Kameraden der Feuer- und Rettungswachen Striesen, Altstadt und Übigau sowie der Stadtteilfeuerwehr Niedersedlitz.

Von fg