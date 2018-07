Dresden

In der Nacht zum Donnerstag musste die Dresdner Feuerwehr gegen 23 Uhr zum Hotel Bellevue in die Große Meißner Straße ausrücken. Zuvor war der Feueralarm im Gebäude ausgelöst worden. Ursache war eine in einem Hotelzimmer umgestürzte Nachttischlampe: Durch die Berührung der heißen Glühbirne mit einem Prospekt wurde ein Brand verursacht. Dieser wurde noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr von einem Hotelmitarbeiter gelöscht. Bei Ankunft der Einsatzkräfte war der entsprechende Gebäudeteil bereits evakuiert. Die Feuerwehr kontrollierte daraufhin lediglich das Hotelzimmer und die CO-Werte, konnten jedoch keine Gefahr mehr feststellten. Die Gäste wurden daraufhin wieder auf die Zimmer gebracht.

Von dnn