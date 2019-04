Dresden

Ein Getränkewagen hat am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr auf der Ammonstraße Feuer gefangen. Die Besatzung eines Lkw Scania war mit der rollenden Theke in Richtung Wiener Straße unterwegs, als der Anhänger im Bereich des rechten Rades in Brand geriet. Der Trucker stoppte daraufhin seinen Laster in Höhe des Ammonhofes.

Fahrer und Beifahrer koppelten den Anhänger ab und brachten den Lkw in Sicherheit. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig und verhinderte ein völliges Abbrennen des Getränkewagens. Während der Löscharbeiten war die Richtungsfahrbahn gesperrt. Die Polizei ermittelt nun zur Brandursache.

Von lp