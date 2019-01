Dresden

Ein Bürgerbüro an der Pfotenhauerstraße sowie ein Parteibüro an der Martin-Luther-Straße sind in der Nacht zu Montag verunziert worden. Die bislang unbekannten Täter brachten an den Gebäuden Plakatierungen an. Darüber hinaus legten sie mit Kunstblut übergossene Steine sowie diverse Gegenstände, darunter eine rote Fahne und Holzscheite, vor den Eingangsbereich der beiden Büros.

Die Dresdner Polizei nimmt sich der beiden Vorfällen an und ermittelt zu den Hintergründen.

Von Jennifer Georgi