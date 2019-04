Dresden

In der Naumannstraße blitzte es am Mittwoch gegen 10:30 Uhr in einer Tempo-30-Zone. Den unrühmlichen Rekord von 47 Kilometern pro Stunde stellte eine VW-Fahrerin auf. In weiten Teilen Deutschlands startete die Polizei heute einen Blitzmarathon. So auch in Dresden-Blasewitz.

„Die Reaktion der angehaltenen Verkehrsteilnehmer ist sehr unterschiedlich“ so Polizeihauptkommissar Uwe Jänichen vom Verkehrsüberwachungsdienst der Polizeidirektion Dresden. „Die einen sehen es sofort ein und bezahlen noch an der Kontrollstelle, andere wollen mit einem Anwalt gegen die Maßnahme vorgehen.“

Bei den Kontrollen achteten die Beamten auch auf angelegte Gurte und Handyverstöße.

Von PS