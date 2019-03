Dresden

Ein bewaffneter Räuber hat am Sonnabend das NH-Hotel an der Hansastraße überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betrat der Täter gegen 22.20 Uhr das Hotel und forderte von dem 44 Jahre alten Rezeptionisten Geld. Da der Angestellte in einem mitgebrachten Plastikbeutels des Räubers einen waffenähnlichen Gegenstand erkannte, öffnete er die Kasse. Aus dieser nahm sich der Unbekannte eine dreistellige Summe und flüchtete. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei rückte mit mehreren Funkstreifenwagen und einem Spürhund an, konnte den Täter aber nicht mehr ausfindig machen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen schwerem Raub.

Von DNN