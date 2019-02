Dresden

Am Dienstagmittag gab es für Kunden und Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes an der Menageriestraße große Aufregung um eine Flasche Alkohol. Diese hatte ein 34-Jähriger eingesteckt und passierte den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter sprach ihn am Ausgang daraufhin an. Der Dieb reagierte aggressiv und schlug nach dem 23-Jährigen. Mithilfe von Kunden gelang es, den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er wurde vorläufig festgenommen. Bei ihm wurde ein Promillewert von 2,5 gemessen. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.

Von PS