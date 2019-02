Dresden

In der Nacht zu Freitag entzog sich ein 35-jähriger Golf-Fahrer auf der Bodenbacher Straße einer Verkehrskontrolle und flüchtete. An der Südhöhe in Richtung Martin-Andersen-Nexö-Straße kam er schließlich auf den Fußweg und prallte gegen einen dort stehenden Poller. Der Mann stieg aus dem Wagen und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Wenig später konnten ihn die Beamten allerdings stellen. Die Kontrolle ergab 1,04 Promille und keine gültige Fahrerlaubnis. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden im Wert von rund 1.000 Euro. Gegen den VW-Fahrer wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Von fg