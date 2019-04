Dresden

20 000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Dienstagmorgen an der Schandauer Straße ereignet hat. Eine Porsche-Fahrerin verlor gegen 9 Uhr am Pohlandplatz die Kontrolle über ihren Wagen und prallte an der Straßenbahnhaltestelle gegen ein Verkehrsschild.

Der Sportwagen mit Saisonkennzeichen wurde im Frontbereich beschädigt. Die 56 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt, jedoch stellte die Polizei bei ihr einen Atemalkoholwert von einem Promille fest.

Von DNN