Dresden

Einem 84-järhigen Senior ist am Montag ein Gewinn in Höhe von 84000 Euro über das Telefon versprochen worden. Der Clou: Für die Gewinnsumme verlangte der unbekannte Anrufer eine Bearbeitungsgebühr von über 300 Euro in Form von i-Tunes-Karten. Der 84-Jährige ging jedoch nicht auf die Forderung ein und verständigte die Polizei.

Von mb