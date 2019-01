An der Haltestelle Eugen-Bracht-Straße in Strehlen sind am Donnerstag eine Straßenbahn und ein Truck zusammengestoßen. Ersten Informationen zufolge wollte der Lkw auf der Reicker Straße links abbiegen. Bei dem Crash wurde die Bahnfahrerin verletzt, die Straßenbahn sprang aus den Gleisen. Die Linien 9 und 13 fahren Umleitung.