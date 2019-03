Mickten

In den vergangenen Tagen ist in eine Hebammenpraxis an der Leipziger Straße eingebrochen worden. Die Diebe hebelten die Hauseingangstür und die Tür zur Praxis auf. Danach öffneten sie eine Geldkassette und stahlen rund 180 Euro Bargeld, wie die Polizei mitteilte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Von heh