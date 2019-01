Dresden

Der Bankräuber, der am 18. Oktober eine Filiale an der Königsbrücker Straße überfallen hat, hat sich bei der Polizei gestellt. Der 49-jährige Deutsche hatte Angestellte mit einer Spielzeugpistole bedroht und war mit mehreren tausend Euro geflüchtet. Am Mittwochnachmittag meldete er sich schließlich auf dem Polizeirevier Mitte und räumte die Tat ein.

Der 49-Jährige wurde daraufhin festgenommen. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun gegen den Mann aus Niedersachsen wegen räuberischer Erpressung.

Von DNN