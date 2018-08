Dresden

Zu einem Gewaltexzess ist es in der Nacht zum Sonntag auf dem „Puro Beach“ an der Leipziger Straße gekommen: Ein Bande von zehn bis 15 Unbekannten stürmte das Strandlokal, schlug anscheinend wahllos auf die Gäste ein. Dann griffen sie auch die Lokalwächter an, als diese die Banditen zurückdrängten. Dabei versuchte einer der Attackeure, einen 36-jährigen Wachmann abzustechen – was ihm allerdings misslang.

Als die Polizei anrückte, waren die Gewalttäter auch schon verschwunden. Die Zeugen beschrieben die Angreifer als Südländer. Die Ermittler gehen nun unter anderem dem Verdacht nach, dass der Überfall mir einem Ereignis vor einer reichlichen Woche im Zusammenhang stehen könnte: Da hatten die Türsteher einen betrunkenen und mit einem Messer bewaffneten Mann, der ebenfalls als Südländer beschrieben wurde, den Einlass in das Strandlokal verwehrt. Die Kripo ermittelt nun wegen Landfriedensbruch.

Von DNN