Dresden

Der Schneefall am Mittwoch hat die Feuerwehr in Dresden ordentlich auf Trab gehalten. 15 Mal mussten die Kameraden innerhalb von 24 Stunden ausrücken. Da der Schnee besonders nass und damit schwer war, brachen Äste ab oder es stürzten ganze Bäume um. Personen wurden dabei aber glücklicherweise nicht verletzt.

Der erste Einsatz am Mittwoch führte die Feuerwehr gegen 9 Uhr an die Pillnitzer Straße. Dort war eine rund 30 Meter hohe Esche umgefallen und blockierte die Straße Helfenberger Grund. An der Langebrücker Straße drohten insgesamt sechs Bäume umzustürzen. Sie wurden vorsorglich gefällt. Eine Buche wurde an der Straße Helfenberger Grund entwurzelt. Sie riss weitere drei Bäume mit sich und stürzte auf ein Gebäude.

An der Waldmüllerstraße brachen durch die Schneelast Teile eines Baumes ab und beschädigten einen geparkten Pkw. An der Bautzner Landstraße stürzte ein Baum in die Freileitung der Telekom. Mehrere heruntergefallene Äste blockierten in den Abendstunden zudem die Bundesstraße 6. Um Mitternacht beschäftigte schließlich ein umgebrochener Baum die Kameraden, der die Krügerstraße blockierte.

Von DNN