Dresden

Bislang Unbekannte haben im Dresdner Stadtgebiet zwei Autos gestohlen. Der Tatzeitraum liegt zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen, wie aus einer Meldung der Polizei hervorgeht. Die Täter stahlen an der Comeniusstraße in der Johannstadt einen weißen Mazda. In Tolkewitz an der Marienberger Straße entwendeten sie einen schwarzen Skoda. Der Wert des Mazda beläuft sich auf rund 19000 Euro, der des Skoda auf etwa 14000 Euro.

Von na