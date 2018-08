Dresden

Vor allem auf Navigationsgeräte waren Autoknacker scharf, die am Wochenende in Dresden auf Beutetour unterwegs waren. So schlugen Unbekannte auf dem Amalie-Dietrich-Platz in Dresden-Gorbitz die Seitenscheibe eines VW Touran ein. Aus dem Auto stahlen sie das fest eingebaute Navigationssystem, ein Smartphone und eine Geldbörse mit einigen Hundert Euro Bargeld und Dokumenten. Der Bruch ereignete sich wahrscheinlich in der Nacht zum Sonntag, hat die Polizei rekonstruiert.

Auch an der Spreewalder Straße in Prohlis brachen Unbekannte in einen VW auf, diesmal aber in einen Polo. Sie entwendeten irgendwann zwischen Freitagabend und Sonntagnachmittag ein mobiles Navi aus dem Handschuhfach.

Weniger Erfolg hatten Autoknacker mit einem BMW X3 auf der Leipziger Straße: Sie konnten in der Nacht zum Sonntag zwar durch eine zerschlagene Scheibe in das Auto eindringen, erbeuteten aber nur eine Handtasche mit wenig Bargeld darin.

Von DNN