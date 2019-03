Dresden

Am Freitagmorgen ist die Fahrerin eines Mitsubishi Colt in Johannstadt/Blasewitz frontal gegen eine Ampel geprallt. Sie wollte nach links auf das Käthe-Kollwitz-Ufer auffahren und verlor dabei die Kontrolle über ihren Kleinwagen. Beim Zusammenprall entstand am Mitsubishi ein Totalschaden. Die Fahrerin wurde verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Mast und die Ampel wurden bei dem Unfall beschädigt und die Feuerwehr nahm die ausgetretenen Betriebsstoffe auf. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lp