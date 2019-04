Dresden

Am Samstagmittag hat ein grüner VW Golf eine Straßenbahn der Linie 42 an der Kreuzung Julius-Vahlteich-Straße/ Kesselsdorfer Straße in einen Verkehrsunfall verwickelt.

Als die Bahn seine Fahrt vom Haltestellenbereich der Julius-Vahlteich-Straße Richtung Kesselsdorfer Straße fortsetzte, wendete der grüne VW Golf direkt vor der Straßenbahn, so dass der 24-jährige Bahnführer stark bremsen musste. Dabei stürzten eine 66-Jährige und eine 68-jährige Frau und verletzten sich leicht. Der Golf setzte seine Fahrt fort.

Wer Angaben zum Unfall, insbesondere zum grünen Auto machen kann, möge sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Nummer 0351/483 22 33 melden.

Von mb