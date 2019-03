Dresden

In der Nacht zum Dienstag haben Unbekannte versucht, zwei Skoda Octavia von der Waldemarstraße in Dresden-Kaditz zu stehlen. Die Täter brachen in die Autos ein und manipulierten an den Zündschlössern. Es gelang ihnen jedoch nicht, die Autos zu starten. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 800 Euro.

Von fg